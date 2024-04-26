Emekliler bu rakama bayram edecek: Akbank yeşil ışığı yaktı. Emekli promosyon rakamlarını arttırdı. Akbank emekli promosyon rakamı ne kadar?

Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı emekli promosyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Hangi banka ne kadar çok emekli promosyonu verdiği sıklıkla takip edilen konular arasında yer alırken emeklileri sevindirecek haber Akbank'tan geldi...

Kamu bankalarının emekli promosyon rakamlarında artışa gittiğinin duyurulmasının ardından özel bankalardan da hamle gecikmemişti.

Özel bankalar da sırasıyla emekli promosyon rakamlarını duyururken Akbank'tan haber geldi. Akbank Nisan ayı emekli promosyon rakamlarını şu şekilde duyurdu...

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI NE KADAR?

SGK emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler faydalanabilecektir.

28 Mart 2024 tarihi itibariyle Akbank’ta promosyon taahhüdü bulunan veya bir diğer SGK Emekli Maaşını Akbank’a taşıyan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar.

Promosyon ödemesi için SGK ile imzalanmış olan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşulları geçerlidir.

Müşterinin promosyondan faydalanabilmesi için gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt etmesi gerekmektedir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlamaktadır.

SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL'dir.

Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

Her bir kişi promosyondan sadece 1 kez faydalanabilir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, 1 den fazla maaşı için promosyon talebinde bulunurlarsa ilgili maaşların toplam tutarına göre 1 kez promosyona hak kazanır.

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