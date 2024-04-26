Ekonomik kriz vurdu, şirketler battı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 15,6 artış gösterdi.

AYLIK KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Mart ayında ise, kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 12,2 azalışla 10 bin 1'den 8 bin 783'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,9 azalışla 1678'e düştü. Şubat ayında 1949 şirket kapanmıştı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 628'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 259'unun imalat ve 179'unun inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

SON ÜÇ AYDA DA ŞİRKETLER BATTI

Ayrıca Türkiye'de bu yılın ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 29 bin 593'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 artışla 5 bin 309'a yükseldi.

MEHMET ŞİMŞEK İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan ekonomik kriz derinleşmeye devam ederken geçtiğimiz aylarda TRT Haber'de iş dünyasına seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şirketlere sesleniyorum; fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem