Borç batağındaki TCDD'den Kolin’e 8,1 milyar TL’lik ihale

Milyarlarca liralık bir ihalede daha adres değişmedi. 8 milyar TL’den fazla borcu olan TCDD, Kolin İnşaat’a 8,1 milyar TL’lik ihale verdi.

Son Güncelleme:
Borç batağındaki TCDD'den Kolin’e 8,1 milyar TL’lik ihale

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği milyarlarca liralık bir ihale daha kamudan aldığı ihaleler bilinen Kolin İnşaat’a verildi.

8 milyar TL’den fazla borcu olan TCDD, “Çerkezköy-Kapıkule hattı” için, 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra, 2 Nisan’da ihale düzenledi.

“İstasyon binalarının inşası, yenileme işleri, güvenlik sistemlerinin tesisi, Çorlu dere ıslahı ve etkileşimli demiryolu hattının dere ıslahına uygun yapılması” için düzenlendiği açıklanan ihaleyi Kolin İnşaat aldı. TCDD ile Kolin arasında 8 milyar 184 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Etiketler
Kolin İhale TCDD
Son Güncelleme:
Bakanlıktan 'IBAN kiralama' uyarısı: Bankaya bildirmeyene hapis cezası Bakanlıktan 'IBAN kiralama' uyarısı
Ekonomik kriz vurdu, şirketler battı! Ekonomik kriz vurdu, şirketler battı!
ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek... ATV, KANAL D, STAR TV ve NOW TV'yi geride bırakmıştı! Bahar dizisiyle ilgili gerçek...
ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final ATV'de kafa karıştıran karar. O dedikodular doğruymuş... Sevilen diziye apar topar final
ÇOK OKUNANLAR
"Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti: Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı Kılıçdaroğlu, o paylaşımı neden yaptığını açıkladı
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor? Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geri mi dönüyor?
Vahap Seçer'den MHP'li isme gündem olan torpil eleştirisi: Ülkü Ocakları diye parti elemanlarını belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle! "Ülkü Ocakları'nı belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle!"
Kulis: Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu videosu için AKP'liler ne diyor? Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu videosu için AKP'liler ne diyor?
Tarihçi İlber Ortaylı öğrenilmesi en zor dili açıkladı Öğrenilmesi en zor dili açıkladı