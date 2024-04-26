Borç batağındaki TCDD'den Kolin’e 8,1 milyar TL’lik ihale

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği milyarlarca liralık bir ihale daha kamudan aldığı ihaleler bilinen Kolin İnşaat’a verildi.

8 milyar TL’den fazla borcu olan TCDD, “Çerkezköy-Kapıkule hattı” için, 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra, 2 Nisan’da ihale düzenledi.

“İstasyon binalarının inşası, yenileme işleri, güvenlik sistemlerinin tesisi, Çorlu dere ıslahı ve etkileşimli demiryolu hattının dere ıslahına uygun yapılması” için düzenlendiği açıklanan ihaleyi Kolin İnşaat aldı. TCDD ile Kolin arasında 8 milyar 184 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.