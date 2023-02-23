THY yeni bir şirket kurdu

THY, temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler gibi alanları yönetmek üzere yüzde 100 iştiraki olan 'THY Destek Hizmetleri A.Ş'nin kurulduğunu açıkladı.

THY açıklaması:

Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ve iştiraklerimizin ana faaliyet alanı dışında kalan temizlik, güvenlik, tesis yönetimi, mali işler, uçuş ve yer hizmetleri, operasyonel ve organizasyonel işler ve süreçlerini de içeren her türlü destek hizmetleri ihtiyaçlarının yürütülmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Destek Hizmetleri A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir.