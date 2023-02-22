Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık: Depremlerle birlikte konut fiyatları ve kiraları ulaşılamayacak seviyeye yükselecek

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise en az 1 milyon kişi ise evini kaybetmesi nedeniyle geçici çözümler ile barınma ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Konut yetersizliği ve yabancılara konut satışı ise kira enflasyonunda artışı beraberinde getirdi. Afet fırsatçılarına yönelik tepkiler sürerken kamuoyundan iktidara konutlarda arz-talep dengesini sağlanmasına yönelik adımlar bekleniyor.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE NÜFUSA ORANLA KONUT SAYISI YETERLİ DEĞİL"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık bugün yaptığı yazılı açıklama ile yaşanan sorunların azaltılabilmesi için yabancıya konut ve arsa satışı tüm Türkiye’de yasaklanmasını istedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Büyükşehirlerde nüfusa oranla konut sayısı yeterli değil. Yurttaşımızın barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığı bu süreçte yabancılara konut satışı yasağının arsa satışlarını da kapsayacak şekilde sadece deprem bölgeleriyle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye’de süresiz bir şekilde yasaklanmalıdır” dedi.

Anka'nın aktardığına göre; Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın açıklaması şöyle oldu:

"KİRA FİYATLARI KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINA YAKLAŞMIŞ DURUMDA"

Yurdumuzda yaşanan konut arz sıkıntısı sebebi ile kira fiyatları kamu çalışanlarının maaşlarına yaklaşmış durumdadır. Yurdumuzun 11 ilinde yaşanan deprem felaketi ile konut sıkıntısı ve kira giderlerinin katlanarak artacağı göz önüne alındığında, çok yakın bir tarihte konut yetersizliği ile mücadele edeceğimiz su götürmez bir gerçektir. AKP iktidarının sadece zenginlerin yararlanabileceği konut satın alma imkânları ile ihtiyaç fazlası olarak satın alınan konutlar zaten arz talep dengesini bozarak konut kira ve fiyatlarını 5 kattan fazla arttırmıştır.

"DEPREMLERLE BİRLİKTE KONUT FİYATLARI VE KİRALAR ULAŞILAMAYACAK SEVİYEYE YÜKSELECEK"

Konut sıkıntısı ve yüksek kiralarla mücadele ettiğimiz süreçte depremle birlikte on binlerce binanın yıkılması arz talep dengesini yok ederek, zaten yüksek olan konut fiyatları ve kiraları ulaşılamayacak seviyeye yükselecektir. Hal böyleyken sadece 2022 yılında, İstanbul’da 27 bin 657, Antalya’da 21 bin 354, tüm Türkiye’de ise 69 bin 371 konut yabancılara satılmıştır. Bu durumda 2023 yılı sonuna kadar yabancılara satılan konutlar yüzbinleri aşacak ve yurttaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun barınma sorunu katlanarak artacaktır.

"YABANCILARA YAPILACAK KONUT VE ARSA SATIŞLARI İLE MİLLİ GÜVENLİK SORUNU ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Deprem felaketi ile yurdumuza gelmekte olan binlerce sığınmacı ve depremden etkilenen milyonlarca yurttaşımızın bölgeyi terk etmesi ile demografik yapı bozulacak, bu durumda yabancılara yapılacak konut ve arsa satışları ile milli güvenlik sorunu ortaya çıkacaktır. Büyükşehirlerde nüfusa oranla konut sayısı yeterli olmadığı ve kendi yurttaşımızın barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığı bu süreçte yabancılara konut satışı yasağının arsa satışlarını da kapsayacak şekilde sadece deprem bölgeleriyle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye’de süresiz bir şekilde yasaklanmalıdır.”

Kaynak: ANKA