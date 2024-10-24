Terör Saldırısına Uğrayan TUSAŞ'tan "Kararlılık" Mesajı

TUSAŞ, şirketin Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

Son Güncelleme:
Terör Saldırısına Uğrayan TUSAŞ'tan "Kararlılık" Mesajı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırıyı lanetledikleri vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin, hain terör saldırılarının üstesinden gelinmesinde en büyük güç olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Gerçekleştirilen saldırı sadece şirketimize yönelik değil, tüm savunma sanayimiz ve milletimize yönelik bir saldırıdır. Fakat her badireyi güçlü bir şekilde atlatan milletin bir evlatlarıyız. Bu saldırıyı da birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak ülkemizin geleceğine yönelik ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Saldırı sonucu şehit düşen mesai arkadaşlarımız ve bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ olarak şehitlerimizin hatırasını yaşatarak milli savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler
TUSAŞ
Son Güncelleme:
MOTORİN (MAZOT) FİYATI SON DAKİKA: Bu gece yeniden değişiyor (24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları) Çifte Zam Gelecekti, Biri İptal Edildi! Bu Gece 80 Kuruş...
Tesla Apar Topar İndirime Gitti: İşte Model Y ve Moldel 3'ün Yeni Fiyatları Tesla Apar Topar İndirime Gitti: İşte Model Y ve Moldel 3'ün Yeni Fiyatları
Konutta Yeni Model! Kredi Faizleri Yüzde 3’ün Üzerine Çıkmıştı: Hem Kiraları Hem De Ev Fiyatlarını Düşürebilecek Sistem Hem Kiraları Hem de Ev Fiyatlarını Etkiyecek Sistem
Bilim İnsanları Açıkladı: İkinci Dil Öğrenmek Alzheimer Hastalığına Meydan Okuyor Bilim İnsanları Açıkladı: İkinci Dil Öğrenmek Alzheimer Hastalığına Meydan Okuyor
Türkiye'nin 81 İlinde IQ Seviyesi Araştırıldı: En Zeki Şehir Belli Oldu Türkiye'nin 81 İlinde IQ Seviyesi Araştırıldı: En Zeki Şehir Belli Oldu
TTK 132 İşçi Alacak: Kura Çekimleri, Yer ve Tarih Detayları Belli Oldu TTK 132 İşçi Alacak: Kura Çekimleri, Yer ve Tarih Detayları Belli Oldu