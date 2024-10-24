Konutta Yeni Model! Kredi Faizleri Yüzde 3’ün Üzerine Çıkmıştı: Hem Kiraları Hem De Ev Fiyatlarını Düşürebilecek Sistem

Konut ihtiyacı hızla artarken, yüksek fiyatlar ve krediye erişim zorlukları nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Konut üreticisi firmaları temsil eden dernekler, kiralamayı devletin üstlendiği modeller ya da kamu-özel ortaklıklarıyla yeni üretim modellerinin bu soruna çözüm olabileceğini belirtiyor. Bu modellerin temelinde arsa maliyeti sorunu yatıyor ve sektör devletin bu konuda destekleyici adımlar atmasını talep ediyor. Üretimin daha kolay hale gelmesi durumunda konut ihtiyacının daha hızlı karşılanabileceği ifade ediliyor.

1 MİLYON LİRALIK KONUT KREDİSİ FAİZİ İLE 3,7 MİLYON LİRAYA DENK

Konut kredisi faiz oranlarında kısmi bir gevşeme olmasına rağmen faiz oranları genel olarak yüzde 3’ün üzerinde seyrediyor. Bu durum tüketiciler için 1 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında geri ödemenin 3,7 milyon lirayı bulmasına neden oluyor.

KONUT SAHİPLİĞİ ORANI GERİLİYOR

Konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşlasa da Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3,5 milyon TL seviyelerinde seyrediyor. Yıllık yaklaşık 800 bin konut ihtiyacı bulunan Türkiye’de bu nedenlerle konut sahipliği oranı gerilemeye devam ediyor.

TOKİ İŞ BİRLİĞİ MALİYETİ DÜŞÜRECEK

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ramadan Kumova konuya ilişkin Milliyet’e yaptığı değerlendirmesinde sektörde yeterli kapasite olduğunu ancak kamu-özel iş birliği modelleriyle harekete geçilmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Burada TOKİ projelerinin önemine vurgu yapan Kumova, yapılacak iş birlikleri ile uygun fiyatlı konut üretiminin mümkün olduğunu kaydetti.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Kumova, konut kredisi faiz oranlarının düşmesi için, Merkez Bankası’nın bankaların ellerindeki düşük faizli devlet tahvillerini satın alarak konut kredilerine kaynak yaratabileceğini önerdi.

'KİRALAR YARIYA İNEBİLİR'

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, artan kira fiyatlarına çözüm olarak "Yeni Konut Modeli"ni sundu. Çekici, devletin arsalarını kamu-özel işbirliği modeliyle geliştiricilere tahsis ederek kira maliyetlerinin yarı yarıya düşebileceğini belirtti.

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, konut üretiminde maliyetlerin yüksek olduğunu ve tüketicilerin de bu maliyetlerle başa çıkmakta zorlandığını ifade etti. Keçeli, arsa temininde kolaylık sağlanması, faizlerin düşürülmesi ve vergi indirimleri gibi adımların üretimi hızlandıracağını belirtti.

Kaynak: Milliyet