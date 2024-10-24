MOTORİN (MAZOT) FİYATI SON DAKİKA: Bu gece yeniden değişiyor (24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe indirimler tabelaya yansımıştı. Dün hem benzin litre fiyatı hem de mazot fiyatı için zam haberi gelse de artışın sadece motorin fiyatlarında olacağı öğrenildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel akaryakıt fiyatları…

MOTORİN (MAZOT) FİYATI SON DAKİKA: Bu gece yeniden değişiyor (24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatları için bu kez zam haberi geldi. Geçtiğimiz gün benzin fiyatı 1,87 TL, motorin fiyatları da 1,65 TL geri çekilmişti. Bu kez akaryakıta zam geliyor. Peki akaryakıta ne kadar, kaç TL zam gelecek? İşte güncel benzin-motorin fiyatları…

MAZOTA ZAM GÖRÜNDÜ

Brent petroldeki hareketlilik benzin ve mazot fiyatlarını etkilerken dün çifte zam geleceği iddia edilmişti. Ancak bu sabah edinilen son bilgiye göre zammın yalnızca motorin fiyatlarında olacağı öğrenildi.

Foreks Haber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 0,80 TL fiyat artışı bekleniyor. Yetkililer, benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmediğini belirtti.

MOTORİN (MAZOT) FİYATI SON DAKİKA: Bu gece yeniden değişiyor (24 Ekim Perşembe güncel benzin-motorin litre fiyatları) - Resim : 1

AKARYAKIT FİYATLARI (24 EKİM 2024 PERŞEMBE)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,81 TL
Motorin litre fiyatı: 41,89 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,68 TL
Motorin litre fiyatı: 41,82 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,21 TL
Motorin litre fiyatı: 42,40 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,65 TL
Motorin litre fiyatı: 42,91 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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