Tesla Apar Topar İndirime Gitti: İşte Model Y ve Moldel 3'ün Yeni Fiyatları

Tesla, 2023'ün üçüncü çeyreğinde toplam 462 bin 890 araç teslim ederek önemli bir başarıya imza atsa da, yıllık teslimat hedeflerini tutturma konusunda baskı altında. ABD merkezli elektrikli otomobil devi, bu riski azaltmak amacıyla popüler modelleri Model Y ve Model 3'te dikkat çeken indirimlere gitti.

Şirket, ABD pazarında bazı Model Y ve Model 3 araçlarında 4 bin dolara varan indirimler uygulayarak teslimat rakamlarını artırmayı hedefliyor. Tesla, 2023 boyunca toplam 1 milyon 808 bin 581 araç teslim etmiş olsa da, büyüme kaydetmek için yılın son çeyreğinde en az 514 bin 926 araç daha teslim etmesi gerekiyor.

MODEL 3 VE MODEL Y'NİN YENİ FİYATLARI

Tesla'nın web sitesinde yapılan güncellemeye göre, 2024 Model Y Long Range'nin arkadan çekişli versiyonunun başlangıç fiyatı 44 bin 990 dolardan 41 bin 390 dolara indirildi. Ayrıca, arkadan çekişli Model 3 Long Range'in fiyatı da 43 bin 490 dolardan 40 bin 10 dolara düşürüldü.

Yeni fiyat indirimleri, küresel pazarda Tesla'ya olan talebi artırmayı hedeflerken, Türkiye'deki otomobil tutkunları da benzer indirimlerin ülke pazarında uygulanmasını beklemeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi