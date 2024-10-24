Piyasalarda İvme Yine Yukarıda: Altında Yükseliş Tam Gaz!

Geçtiğimiz günlerde art arda rekor tazeleyen altın, 24 Ekim Perşembe gününde de yükselmeye devam ediyor. Vatandaşın en gözde yatırım araçlarından gram altın bugün 3 bin 4 liradan satılıyor.

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Piyasalarda İvme Yine Yukarıda: Altında Yükseliş Tam Gaz!

ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve güçlenen ABD Doları, ons altının dün rekor seviyelerden geri gelmesine yol açtı. Ancak ons altın bu sabah toparlanmaya çalışıyor. 5 Kasım Başkanlık seçimleri öncesindeki ABD siyasi belirsizliğin ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin ons altını 2.700 doların üzerinde tutmaya devam etmesi bekleniyor. Ons altın şu sıralarda hafif yükselişle 2.728 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Uzun süredir istikrarsız bir seyrin devam ettiği piyasalarda, 24 Ekim 2024 Perşembe gününde yukarı yönlü bir ivme söz konusu. Vatandaşın en yaygın yatırım aracı olarak kullandığı altın, haftanın dördüncü iş gününde de yükselişini sürdürüyor. Gram altın, yukarı yönlü hareketine devam ederek 3 bin TL'yi bir kez daha aştı.

Piyasalarda İvme Yine Yukarıda: Altında Yükseliş Tam Gaz! - Resim : 1

İşte 24 Ekim 2024 Perşembe gününde güncel altın fiyatları…

Gram altın satış fiyatı: 3.004,91 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.913,02 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.825,75 TL
Tam altın satış fiyatı: 20.512,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.592,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 51.179,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.720,28 dolar

Piyasalarda İvme Yine Yukarıda: Altında Yükseliş Tam Gaz! - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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