TTK 132 İşçi Alacak: Kura Çekimleri, Yer ve Tarih Detayları Belli Oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından gerçekleştirilecek 132 işçi alımı için başvuru süreci 7-11 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimine çevrildi. Kurum, başvuru yapan adayların merakla beklediği kura çekimi tarihini ve saatini duyurdu. Kura çekimi, halka ve basına açık olarak yapılacak olup, kura sonucunda asil ve yedek aday listesi belirlenecek. Peki, TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİM TARİHİ VE SAATİ AÇIKLANDI

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 15 farklı sanat dalında toplam 132 nitelikli işçi alımı gerçekleştirecek. İşe alınacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Kura çekimi, 24 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde (Eski İş Sağlığı ve Güvenliği Binası) Zonguldak 1. Noteri gözetiminde gerçekleştirilecek. Kura çekimi halka ve basına açık olacak.

Kura sonucunda her sanat dalında ihtiyaç duyulan sayıda asil aday belirlenirken, açık pozisyonların dört katı kadar da yedek aday seçilecek.

SONUÇLAR NEREDE YAYIMLANACAK?

Kura çekimi sonuçları, asil ve yedek aday listeleriyle birlikte internet sayfasından ilan edilecek. Kura sonuçlarına dair herhangi bir kişisel tebligat yapılmayacak; adaylar sonuçlarını Kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

2024 yılı TTK işçi alımı sürecine dair tüm duyurular yine aynı internet adresi üzerinden takip edilebilecek.

TTK İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIM LİSTESİ

TTK'nın 132 işçi alımına ilişkin kadro dağılım listesi şöyle:

15 Kuvvetli akım tesisatçısı

7 Kaynakçı

33 Mekanizasyon-pres işçisi

5 Numuneci-Maden Ocapı

8 Motor İmalat Bakım Ve Onarım İşçisi

13 Mekaniker (Kompresör)

19 Vinç Operatörü

2 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)

13 Temel İmalat(Talaşlı) Ve Montaj Eleman

1 Dökümcü

2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamı / Makine Ressamı

1 Ağaç İşleri Teknisyeni

2 Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

4 İş Makineleri Operatör

Kaynak: Haber Merkezi