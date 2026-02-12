Temu ile Yurt Dışı Alışverişinde Yeni Dönem: Vergi ve Teslimatta Sistem Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt dışı alışverişlerini doğrudan etkileyen gümrük düzenlemesinin ardından Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’dan dikkat çeken bir adım geldi. Basitleştirilmiş gümrük uygulamasının kaldırılması sonrası gönderimlerini askıya alan şirket, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir sistem devreye aldı.

GÜMRÜK DÜZENLEMESİ SONRASI HAMLE

6 Şubat itibarıyla 30 euro altındaki ürünlerde uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün sona ermesi, yurt dışı alışverişlerinde önemli değişikliklere yol açmıştı. Bu gelişmenin ardından Temu, Türkiye’ye yönelik sevkiyatlarını geçici olarak durdurmuştu.

WHALECO MODELİ DEVREDE

Platform, Türkiye pazarına dönüş için 'WhaleCo' adıyla şirketleşme yoluna gitti. Yeni yapı kapsamında ithalat süreçleri doğrudan şirket bünyesinde yürütülmeye başlandı. Bu modelle birlikte Temu’nun Türkiye’de resmi ithalatçı konumunda faaliyet göstereceği belirtiliyor.

VERGİ VE TESLİMAT SÜRECİ DEĞİŞTİ

Güncellenen sistemde vergiler sipariş sırasında tahsil ediliyor. Ürünler bireysel ithalat yerine ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yaparken, gümrük işlemleri şirket tarafından tamamlanıyor. Böylece kullanıcıların ek beyan veya belge süreciyle uğraşmadan siparişlerini doğrudan adreslerinde teslim alabileceği ifade ediliyor.

ASGARİ SEPET TUTARI UYGULAMASI

Yeni dönemde alışverişler için alt limit şartı getirildi. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişlerin işleme alınmadığı bildirildi. Ayrıca ürün yelpazesinin ilk aşamada sınırlı tutulduğu, ilerleyen süreçte çeşitliliğin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

