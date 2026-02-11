Sürücülere Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirmeye hazırlanıyor. Petrol piyasasında sert bir düşüş yaşanmaması halinde benzinin litre fiyatına Perşembe’den itibaren 1,48 TL zam bekleniyor.

Son Güncelleme:
Sürücülere Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Motorine kıyasla daha düşük seviyede olan benzin fiyatlarına, petrol piyasasında belirgin bir gerileme yaşanmaması durumunda Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,48 TL artış yapılması öngörülüyor.

BENZİN FİYATLARI NE SEVİYEYE ÇIKACAK?

Beklenen zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul’da 56,95 TL’ye, Ankara’da 57,87 TL’ye ve İzmir’de 58,16 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Dolar Güne Rekorla Başladı, Euro Zirveye YaklaştıDolar Güne Rekorla Başladı, Euro Zirveye YaklaştıEkonomi
Altında Sessiz Bekleyiş! Yatırımcı Bugüne Kilitlendi, Gözler Kritik VerideAltında Sessiz Bekleyiş! Yatırımcı Bugüne Kilitlendi, Gözler Kritik VerideEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Benzin Akaryakıt
Son Güncelleme:
Emekli Maaşında 5 Aşamalı Formül! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: 'Sıfır Zam' İhtimali Masada Emekli Maaşında 5 Aşamalı Formül! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: 'Sıfır Zam' İhtimali Masada
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede Değişiklik: Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu Akın Gürlek Adalet Bakanı Oldu
Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Vekalet Edecek İsim Belli Oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama: Sorumluluğu Ağır Olan Görevi Üstleniyorum Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den İlk Açıklama