Sürücülere Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirmeye hazırlanıyor. Petrol piyasasında sert bir düşüş yaşanmaması halinde benzinin litre fiyatına Perşembe’den itibaren 1,48 TL zam bekleniyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Motorine kıyasla daha düşük seviyede olan benzin fiyatlarına, petrol piyasasında belirgin bir gerileme yaşanmaması durumunda Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,48 TL artış yapılması öngörülüyor.
BENZİN FİYATLARI NE SEVİYEYE ÇIKACAK?
Beklenen zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul’da 56,95 TL’ye, Ankara’da 57,87 TL’ye ve İzmir’de 58,16 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: