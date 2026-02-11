Sürücülere Kötü Haber! Benzine Zam Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Motorine kıyasla daha düşük seviyede olan benzin fiyatlarına, petrol piyasasında belirgin bir gerileme yaşanmaması durumunda Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,48 TL artış yapılması öngörülüyor.

BENZİN FİYATLARI NE SEVİYEYE ÇIKACAK?

Beklenen zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul’da 56,95 TL’ye, Ankara’da 57,87 TL’ye ve İzmir’de 58,16 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi