Dolar Kaç TL oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Şubat Perşembe Güncel Döviz Kurları

Küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki hareketlilik yeni günde de devam ediyor. Piyasalarda dolar ve euro başta olmak üzere majör para birimlerindeki değişimler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

DOLAR VE EURO GÜNE HANGİ SEVİYEDEN BAŞLADI?

İşlem saatlerinin başlamasıyla birlikte dolar/TL kurunun 43,51 lira bandında, euronun ise 51,60 TL civarında işlem gördüğü gözlendi. Sabah saatlerinde kurlarda sınırlı dalgalanmalar dikkat çekti.

TCMB EFEKTİF KUR VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre doların dünkü efektif kuru alışta 43,5328 lira, satışta 43,7072 lira oldu. Bir önceki efektif kur ise alışta 43,5145, satışta 43,6889 lira seviyesinde belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1853, sterlin/dolar paritesi 1,3637 ve dolar/yen paritesi 153,453 düzeyinde kaydedildi.

