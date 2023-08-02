Tekstil seköründe büyük kan kaybı: İstihdam 116 bin azaldı

Ekonomik kriz tekstil sektörünü de vurdu. Siparişler azaldı, ithalat arttı... Son bir yılda tekstil sektöründe 487 şirket faaliyetine son verirken istihdamdaki kayıp da 116 bini aştı.

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Tekstil seköründe büyük kan kaybı: İstihdam 116 bin azaldı

Artan enflasyon ve ekonomik kriz tekstil sektörünü de vurdu. Hazır giyim sektörü ile birlikte imalat sanayi istihdamının yüzde 25,4’ünü oluşturan tekstilde kan kaybı hızlandı.

Son bir yılda tekstil sektöründe 487 şirket faaliyetine son verirken istihdamdaki kayıp da 116 bini geçti.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, depremle sarsılan, düşen talep ve artan maliyetlerle zor günler geçiren tekstil sektöründe bir yandan da ithalatın artması, şirket kapanmaları ve istihdam kaybını artırdı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mayıs verilerine göre, son 1 yılda sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 586 adet azalarak 19 bine inerken istihdam kaybı ise 116 bini aşarak 388 bin sınırına dayandı. Söz konusu rakam hazır giyim sektörü ile birlikte değerlendirildiğinde 150 bini aştı.

EN SERT YAVAŞLAMA

Üstelik önümüzdeki döneme dair göstergeler de pek parlak değil. İstanbul Sanayi Odası temmuz PMI verilerine göre, tekstil sektörü 49,9’luk PMI ile takip edilen 10 sektör içerisinde, yeni siparişlerdeki en sert yavaşlamanın görüldüğü sektör olarak ön plana çıktı.

Yeni siparişler üst üste ikinci ay da ivme kaybederken temmuzdaki yavaşlama geçen yılın ekim ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Yeni siparişlerin yavaşlaması sonucu üretimde son 5 ayın ilk düşüşü kaydedilirken istihdam ve satın alma faaliyetleri de zayıfladı.

Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre de sektörde kapasite kullanım oranı yüzde 70,4’e kadar geriledi.

Etiketler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Enflasyon Ekonomik kriz
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