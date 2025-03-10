'Tek Yıkamada' Değil Sekiz Yıkamada Leke Çıkardı! Ünlü Deterjan Markasına Şok: 2.2 Milyon Liralık Ceza

Ticaret Bakanlığı gelen bir şikayet üzerine deterjan markası Ariel'in ürününü incelemeye aldı. Reklamlarda çamaşırdaki lekeyi 1 yıkamada temizlediği iddia edilen deterjan, bakanlığın testinde lekeyi 8. yıkamada ancak çıkarınca ünlü marka yanıltıcı reklamdan 2,2 milyon TL para cezasına çarptırıldı.

'Tek Yıkamada' Değil Sekiz Yıkamada Leke Çıkardı! Ünlü Deterjan Markasına Şok: 2.2 Milyon Liralık Ceza

Fahiş fiyat ve tüketicinin korunması kapsamında denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı dikkat çeken bir incelemeye imza attı. İngiliz devi Procter & Gamble'ın ‘Ariel’ markalı deterjanı gelen bir şikayet üzerine bakanlığın radarına takıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.

REKLAM GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İncelemede rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği iddia edilen reklamın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Kurul, IPSOS raporunun geçerli olmadığını, karşılaştırmalı testlerin doğru koşullarda yapılmadığını, 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performansın da marka tarafından ispat edilemediğini belirledi.

REKLAM DURDURMA VE İDARİ PARA CEZASI

Rekabet Kurulu'nun yaptığı testlerde de lekeli çarşafların 1 yıkamada değil, 8. yıkamada temizlendiği ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda Procter & Gamble şirketine tüketiciyi yanıltıcı reklamdan 2,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve ilgili reklamların durdurulmasına karar verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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