Organik Tarım Alanlarında Dramatik Azalış! DEVA Partili isimden Bakan Yumaklı'ya Soru Önergesi

Organik tarım alanları dünyadaki büyümenin aksine Türkiye’de son 5 yılda yüzde 45 küçüldü. Üretici sayısında da büyük ölçüde azalma var. Deva Partili Hasan Kartal, Meclis’e sunduğu soru önergesinde gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından ciddi riskler oluştuğunu dile getirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Organik Tarım Alanlarında Dramatik Azalış! DEVA Partili isimden Bakan Yumaklı'ya Soru Önergesi

Dünya genelinde son 5 yıldır organik tarım alanları yüzde 36 büyürken Türkiye’de tam tersine yüzde 45 küçüldü. TÜİK verileri 2019-23 yılları arasında organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı yüzde 36 azaldı ve organik üretim miktarı yüzde 25 geriledi. Oysa küresel pazar 2023 yılında 136 milyar euroyu aşarak yüzde 28 büyüdü. Üretici sayısı da yüzde 38,7 oranında arttı.

DEVA PARTİSİ KONUYU MECLİS’E TAŞIDI

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal Türkiye’de organik tarım alanlarının hızla azalmasını Meclis gündemine taşıdı. Dünya genelinde organik tarım üretimi artarken Türkiye’deki alanların daralmasının sağlıklı gıda arzı ve tarımsal sürdürülebilirlik açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurgulayan Karal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soru önergesi sundu.

BAKAN YUMAKLI’YA SORU ÖNERGESİ

Milletvekili Karal, Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı:

Türkiye’de organik tarım alanlarının son beş yılda yüzde 45 oranında küçülmesinin nedenleri nelerdir? Bakanlığınız bu gerilemeyi önlemek için hangi adımları atmıştır?

Dünya genelinde organik üretici sayısı yüzde 38.7 artarken, Türkiye’de yüzde 36 azalmasının sebepleri nelerdir? Çiftçilerin organik tarımdan uzaklaşmasının temel nedenleri hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

Türkiye’de organik üretim alanlarının daralması ve çiftçi sayısının azalması sağlıklı gıda arz güvenliği açısından nasıl bir risk oluşturmaktadır?

Organik tarım yapan üreticilerin desteklenmesine yönelik teşvik programları nelerdir? Bu teşvikler son 5 yılda hangi oranlarda artırılmış veya azaltılmıştır?

Organik tarımın teşvik edilmesi, organik üretici sayısının artırılması, sağlıklı gıda tüketiminin yaygınlaştırılması, tüketici bilincinin artırılması ve organik ürünlere erişimi kolaylaştırılmasına yönelik Bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar var mıdır?

Organik üretimin düşmesiyle birlikte tarım ilacı ve pestisit kullanımındaki artış da kamuoyunda endişe yaratmaktadır. Bakanlığınız tarafından son beş yılda kullanılan tarım ilaçlarının miktarı ve bu ilaçların insan sağlığına etkileri konusunda elde edilen veriler nelerdir?”

Kaynak: Haber Merkezi

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