Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat kararı

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan sabit fiyat kampanyasının 1 ay uzatıldığı bildirildi.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinden sabit fiyat kararı

Tarım Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Kooperatif Marketlerde ramazan başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan yaklaşık 900 ürünü kapsayan "sabit fiyat" kampanyası vatandaşları yoğun ilgisi üzerine 1 ay uzatıldı.

Kampanyayla marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, zeytin, çay, şeker, Et ve Süt Kurumuna ait et gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete, kağıt havlu gibi temizlik malzemelerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ramazan boyunca fiyat artırımı yapılmayarak sabit fiyat uygulanıyor.

Kaynak: AA

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