Tarih verdi, oran paylaştı! İşte emekli maaş zammında masadaki rakamlar

Milyonlarca emekli ve memur nefesini tuttu 6 aylık enflasyon rakamının netleşmesini bekliyor. Gözler 3 Haziran’da açıklanacak enflasyon rakamlarında.

Kesinleşen 4 aylık enflasyon verisiyle birlikte zam rakamı 18,72 olarak netleşti.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı. Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunarak temmuz ayındaki zam oranlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM NE KADAR OLACAK?

SGK Uzmanı Erdursun, emekliler için zam oranını paylaştı.

Erdursun, "6 aylık enflasyon oranına bakarak emekli aylıkları belirleneceği için yıllık bazdaki enflasyonla bizim bir işimiz yok. Ocak-Şubat-Mart-Nisan ve Haziran ayının enflasyon verileri ay ay açıklanıyor. 4 ayda 18.72’lik bir enflasyon oluştu. Bu enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur’lulara verilecek. Mayıs ayında enflasyonun ne kadar çıkacağı 3 Haziran’da belli olacak. Haziran ayında ne kadar olacağını 3 Temmuz’da öğreneceğiz. Geçen yıl mayıs ayı için 0.04 enflasyon çıkmıştı ama bu dönemde daha yüksek çıkacağı dillendiriliyor. Yaklaşık yüzde 3 gibi bir enflasyon bekliyoruz. 6 aylık dönem için yaklaşık yüzde 25-26 oranında bir enflasyon çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi iseniz sistemde gördüğünüz bir emekli aylığı var. Bunların üzerine enflasyon ne çıkarsa üzerine konulacak" dedi.

Memur ve emeklileri maaş zam oranıyla ilgili Erdursun, şunları kaydetti:

"Memur ya da memur emeklisi iseniz çıkacak enflasyon farkından 5 puan daha düşüğünü alacaksınız. Çünkü toplu sözleşmede yüzde 15 verilmişti, bunu çıkartıp ikinci dönem toplu sözleşme yüzde 10’u koyacakları için yaklaşık olarak yüzde 20-21 gibi memur ve memur emeklilerinin aylıklarında artış olacak."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLANACAK MI?

En düşük emekli maaşı alan 3 milyon 601 bin 551 emekli de Temmuz zammını merakla bekliyor. Ocak 2024’ten bu yana 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşıyla ilgili beklentisini paylaşan Erdursun şöyle konuştu:

"Bu dönemde en düşük emekli aylığının yine yüzde 25-26 yani ne çıkarsa enflasyon 10 bin liraya da yansıtacaklarını düşünüyorum. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira civarında olur diye düşünüyorum.

Seyyanen artış yapılır mı ya da refah payı verilir mi? Bunların hepsini 3-20 Temmuz arasında göreceğiz."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayı öncesinde hem çalışanlar hem de işverenler asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Erdursun asgari ücrete ara zamla ilgili şunları söyledi:

"Asgari ücrete net bir artış yapılmayacakmış gibi gözüküyor. En azından asgari ücrete de yeni bir enflasyon farkı şeklinde bir artışın yapılması gerekir diye düşünüyorum. Asgari ücrete artış yapılmayıp enflasyon böyle devam ederse olan ücretlilere olacak."