Tarih Belli Oldu: Sigaraya Dev Zam Geliyor

3 Temmuz tarihinde Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurmuştu.

Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı. ÖTV zammının ardından sigaraya bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya ağustos ayında bir zam daha yapılacağını açıkladı.

TARİH VERDİ, RAKAM BELİRTTİ

Erol Dündar, Temmuz ayında gelen zamların aslında 8-9 lira civarında olması gerektiğini, ancak grubun fiyat listesini daha düşük bir zamla güncellemesinin diğer grupların zammı ertelemelerine yol açtığını belirtti.

Dündar, "Ağustos ayında 4-5 TL civarında bir zam bekliyoruz. Firmalar henüz hazırlıklarını tamamlamadılar. İlk yapılan 8-9 TL’lik zamlar aslında gerekli olan miktardı" dedi.