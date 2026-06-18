Taksi, Minibüs ve Servisçiler İçin Yeni Dönem: TBMM'den Dikkat Çeken Adım Geldi

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TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifinin ilk 6 maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte ticari plaka sahiplerini ilgilendiren önemli vergi değişiklikleri hayata geçirilirken, taksi esnafına yönelik yeni bir vergilendirme modeli de getirildi.

Kabul edilen maddeler kapsamında, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların satışından elde edilen kazançlar için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Böylece uzun yıllardır sektörün gündeminde yer alan plaka satışlarındaki vergi yükü kaldırılmış olacak.

PLAKA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ VERGİDEN MUAF OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin, yasanın yürürlüğe girmesinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarını devretmeleri halinde elde edecekleri gelirler gelir vergisine tabi tutulmayacak.

Söz konusu değişikliğin, ticari plaka sahipleri açısından önemli bir mali avantaj sağlaması bekleniyor.

TAKSİCİLERE YENİ VERGİLENDİRME MODELİ

Kanun teklifinde taksiyle yolcu taşımacılığı yapan esnafa yönelik yeni bir uygulama da yer aldı. Buna göre elektronik ücret toplama sistemi kullanmayan ve tüm gelirlerini taksimetreyle bağlantılı mali cihazlar üzerinden kayıt altına alan taksiciler, istemeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçebilecek.

Bu sistemi tercih eden mükellefler, başvurularının ardından takip eden takvim yılının başından itibaren en fazla üç yıl boyunca uygulamadan yararlanabilecek.

SEKTÖRDE MEMNUNİYET YARATMASI BEKLENİYOR

Ulaştırma sektörünü doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin, özellikle ticari plaka sahipleri ve taksi esnafı açısından önemli kolaylıklar sağlaması bekleniyor. Yeni uygulamanın vergi süreçlerini sadeleştirmesi ve sektördeki mali yükü azaltması hedefleniyor.

Kaynak: AA