Tabela Değişti! Akaryakıta Bu Kez Çifte İndirim Geldi: İşte Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları...
İran-İsrail geriliminin sona ermesiyle petrol fiyatları sert düştü, motorine 4 lira 6 kuruş, benzine ise 2 lira 68 kuruş indirim geldi. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı ve tabela bir kez daha değişti. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İsrail'in hava saldırılarıyla başlayan, İran'ın misillemeleriyle büyüyen ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren kriz sona erdi. 12 günlük tansiyonun ardından sağlanan ateşkesle birlikte piyasalar hızlı tepki verdi. Petrolün varil fiyatı neredeyse 11 dolar gerileyerek, çatışma öncesi seviyelere çekildi.
ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE
Kur ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, son dönemde akaryakıt fiyatlarını sık sık yukarı taşımıştı. Ancak çatışmanın sona ermesiyle yaşanan bu indirim, sürücüler için rahatlatıcı bir haber oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren pompaya yansıyan yeni fiyatlar, depolarını doldurmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü.
Motorinin litresinde 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise 2 lira 68 kuruş indirim gerçekleşti. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
26 Haziran 2025 Perşembe benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL
Kaynak: Haber Merkezi