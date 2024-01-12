Sürücüler dikkat, trafik sigortasında yeni dönem resmen başlıyor!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası prim ücretlerinde artışa gidildi.

Genelgeye göre, 14/7/2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.

1 ŞUBAT 2024'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren genelge hükümleri, SEDDK Başkanı tarafından yürütülecek.

TRAFİK SİGORTASI

Trafik sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına veya mallarının zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğun, zorunlu sigorta limitleri dahilinde temin edilmesidir.

Trafik sigortası, Türkiye'de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında zorunlu bir sigortadır. Bu kanuna göre, her motorlu aracın, geçerli bir trafik sigortası poliçesine sahip olması gerekmektedir.

Trafik sigortası iki teminattan oluşur:

- Maddi hasar teminatı: Bu teminat, üçüncü şahısların motorlu aracın işletilmesi sonucunda meydana gelen maddi zararlarını karşılar. Maddi hasar teminatı, aracın kendisi, yolcuların eşyaları veya üçüncü şahısların eşyaları gibi maddi zararları kapsar,

- Bedeni hasar teminatı: Bu teminat, üçüncü şahısların motorlu aracın işletilmesi sonucunda meydana gelen bedensel zararlarını karşılar. Bedeni hasar teminatı, ölüm, yaralanma veya sakatlık gibi bedensel zararları kapsar.

Trafik sigortası, araç sahibi tarafından yaptırılır. Araç sahibi, trafik sigortası poliçesini, aracın tescil edildiği ildeki trafik tescil şubesine veya sigorta şirketine yaptırabilir.

Trafik sigortası yaptırmak için gerekli belgeler şunlardır:

* Araç ruhsatı,

* Araç tescil belgesi,

* Araç sahibinin kimlik belgesi,

Trafik sigortası yaptırmanın maliyeti, aracın cinsine, modeline ve yaşına göre değişmektedir.

Trafik sigortası yaptırmamanın cezası ne kadar?

Trafik sigortası yaptırmayan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Ayrıca, aracı trafikten men edilir.

Trafik sigortası yaptırmak için nereye başvurabilirim?

Trafik sigortası yaptırmak için, sigorta şirketlerine başvurabilirsiniz. Sigorta şirketleri, internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden de trafik sigortası teklifi vermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem