Yurttaş ucuz yemek için sokağa yöneldi

Yüksek enflasyon nedeniyle yaşam mücadelesi veren vatandaş sokak satıcılarından beslenme de giderek artıyor. Yozgat’ta lokantalara göre çok daha ucuz olan sokak lezzetlerine özellikle öğrenci ve çalışanların talebi arttı.

Kasap ve işletmeci Nuhel Bolat, sokak lezzetini sunan insanların yaptıkları işin ustası olduğunu, tecrübeleriyle müşteriyi memnun ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sokak lezzetleri revaçta olan bir yiyecek. Bizim yaptığımız buradaki ürünler kavurma olsun, sucuk ekmek olsun, köfte olsun hepsi kendi ürünlerimiz ve eskileri anımsatmaya, eski lezzetleri vatandaşımıza, Yozgatlımıza tanıtmak istiyoruz, tattırmak istiyoruz. Kesimlerimiz tüm yerli üründür. Aynı zamanda ben kasabım, etin neresinin iyi olduğunu, neresinin yumuşak olduğunu, hepsini bilirim. Bir lokantaya gittiğiniz zaman bir porsiyon kavurma yiyeyim dediğin zaman 250 lira, benim burada 120 lira, yarı yarıya. Millet diyor ki; işte abi sen az mı veriyorsun ya da etin başka bir şey mi? Yok. Etleri Et Balık Kurumu’ndan alıyorum. Şimdi akşam genel totale baktığımız zaman başka bir lokanta 5 bin lira ciro yapmış, ben de 5 bin lira ciro yapmışım. Bu arkadaş cebine 2.5 milyar koyuyor. Ben ise 750 lira koyuyorum, gidiyorum. Burada milleti mağdur etmemek, enflasyona ezdirmemek, milletin karnını lezzetli bir şekilde doyurmaya çalışıyoruz. Öğrenciler bayağı bir talepteler, bir tavuk döneri 100 liraya yiyorlar, ayranla birlikte. Ben burada et ile ayranı, öğrencilerden para da almıyorum çoğu zaman ayrana, 100 liraya normal somun ekmek arasında, bir ekmekli 100 liraya veriyorum."

"BENİM BİR İŞÇİM YOK, AŞÇIM YOK"

Ömer Bozkurt ise "Benim bir işçim yok, aşçım yok. Bir de eti Et Balık’tan alıyoruz, Et Balık biraz hesaplı. Biz de bunu vatandaşa yansıtıyoruz. Kasaplarda 400 lira, Et Balık’ta kıymanın kilosu 200 lira. Talep iyi, genellikle yüzde doksan öğrenciler yiyor" diye konuştu.

Ercüment Geniş ise şunları söyledi:

"Adanalıyım, kebapçıyım, 30 senedir kebapçıyım. Ev kıyması yaparım, orijinal Adana. Öğrenciler tercih ediyor, genellikle memur kesim müşterim, asker, polis, jandarma yani orta kesim, zengin kesim bende yok. 120 liraya Adana kebap, el kıyması. Yanında da mevsim salatası veriyorum, közlenmiş biber, közlenmiş domates, nane, tere, hepsini ikram ediyorum. Kokoreç 120 lira, yarım ekmek, kuzu kokoreç. Kendi imalatım değil ama çok kaliteli bir mekandan alıyorum, Ankara'dan geliyor bana. Memnunum, müşterilerim de çok memnun. Talep yoğun çok şükür, öğrenciler genellikle beni tercih ediyor. Burada aile ortamı, istedikleri zaman oturuyorlar. Çay ikramımı yapıyorum. İçecek ikramımı yapıyorum. Elimden gelen hizmeti sunmaya çalışıyorum. Genellikle benim müşterim hep dışarıdan gelen askeriyeden, polisten, jandarmadan. Yüzde 20, yüzde 30 Yozgat halkı geliyor bana. Yüzde 70, yüzde 80 dışarıdan, burada memur olarak görev yapan askeriye olsun, polisler olsun, yani müşteri potansiyelim bu benim."

