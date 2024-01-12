Emekli aylıklarına zam önerisi: Teklif Erdoğan'a sunulacak
Bir süredir tartışma konusu olan 7.500 TL'lik emekli aylıklarının yükseltilmesi teklifinin, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve yeni zam toplantı sonrası belli olacak.
AKP hükümeti, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı.
Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
7 bin 500 TL olan emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.
Kaynak: AA
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