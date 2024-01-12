Emekli aylıklarına zam önerisi: Teklif Erdoğan'a sunulacak

Bir süredir tartışma konusu olan 7.500 TL'lik emekli aylıklarının yükseltilmesi teklifinin, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve yeni zam toplantı sonrası belli olacak.

Son Güncelleme:
Emekli aylıklarına zam önerisi: Teklif Erdoğan'a sunulacak

AKP hükümeti, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı.

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

7 bin 500 TL olan emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Emekli SSK Bağkur Zam Kabine
Son Güncelleme:
Sosyal medya fenomenlerine kötü haber: Bakan Şimşek açıkladı Sosyal medya fenomenlerine kötü haber: Bakan Şimşek açıkladı
Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Kuru soğanla ilgili bilinmeyen gerçek! Meğer 1 dilim yense bile ilerletiyormuş... Kuru soğanla ilgili bilinmeyen gerçek! Meğer 1 dilim yense bile ilerletiyormuş...
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!
'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi! 'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi!
Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin! Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin!
Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın! Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın!