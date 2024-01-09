Sürpriz gelişme: Mehmet Şimşek ABD'ye gitmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ABD'li iş insanlarının talebine yanıt olarak New York'ta düzenleyeceği 'Yatırımcı Günü'nde Başkan Hafize Gaye Erkan'a eşlik etmesi planlanıyordu.

Ancak Halk TV yazarı Olcay Aydilek'in aktardığına göre son anda sürpriz bir gelişme yaşandı.

"Şimşek, ABD'de, 11 Ocak Perşembe günü 50 trilyon dolar sermayeyi yöneten yatırımcılarla bir araya gelecekti" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Şimşek, ABD'ye gitmiyor, bu toplantıya Türkiye'den online olarak katılacak. Toplantı, Perşembe günü Türkiye saatiyle saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Başkentte, gündem yoğun ve trafik çok hızlı… Ankara'yı boş bırakmaya gelmez… Herkes için."

Şimşek ve Erkan, geçtiğimiz aylarda ABD Hazine Bakanı Jennet Yellen ile bir araya gelmişti.

YATIRIMCI GÜNÜ HAKKINDA

Toplantıya toplam büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılması bekleniyor.

Katılımcılar arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor. 'Yatırımcı Günü'nün ikincisinin bu yılın son yarısında Türkiye'de düzenleneceği ifade ediliyor.