Borsa günü yükselişle açtı

BIST 100 endeksi, 9 Ocak Salı günü yüzde 0,53 yükselişle açılış yaptı

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Borsa günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 yükselişle 7.860,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,27 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 7.860,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kazancıyla 7.818,89 puandan tamamladı. Söz konusu seyirde, Bank of America'nın (BofA), yatırımcılar için Türk bankalarının yeniden radarda olduğunu duyurması etkili oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde Halkbank'ın aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğünü açıklamasının risk iştahını desteklediğini söyledi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. 26 Temmuz 2023'te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın ardından Halkbank'ın hisse fiyatı yüzde 10 artışla bugünün tavan fiyatından güne başladı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesinde işsizlik oranı ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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