1 günle 17 yıl kaybeden EYT'liler sokağa çıkıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde 1 günle 17 yıl kaybedenler 21 Ocak'ta İstanbul'da miting düzenleyecek.

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1 günle 17 yıl kaybeden EYT'liler sokağa çıkıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde 1 günle 17 yıl kaybedenler haklarını sokakta arayacak. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) 21 Ocak’ta İstanbul’da miting yapacak.

Uygulanan karara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar emekli olabilirken, bu tarihten bir gün sonra sigorta girişi olanların 17-20 yıl bekleyecek olmasına tepkiler büyüyor.

Cumhuriyet’e konuşan EMADDER yöneticisi Aykut Uğurlu, büyük bir mağduriyet oluştuğuna dikkati çekerek, “Sigortaya giriş yılı nedeniyle emeklilik açısından yaşıtlarımızla aramızda dengesizlik oluştu. Onları 5 bin 975 prim günü ile emekli ilan ettiler. Bizim 7-8 bin gün primimiz var. Yasayı bir günle kaçıranlar 60 yaşına kadar beklemek zorunda. Kademeli emeklilik istiyoruz” dedi.

Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan randevu talepleri olduğunu da belirterek “Hükümetten yerel seçim öncesinde söz almak istiyoruz. Arkadaşlarımız huzursuz” ifadelerini kullandı.

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