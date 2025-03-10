Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 2 bin 645 lira, en düşük fiyatı ise 130 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne kıyasla yüzde 42,7 artarak 1 milyar 105 milyon 859 bin 800 lira 59 kuruşa ulaştı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FİYATLAR

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı saat 00.00’da 2 bin 645 lira, en düşük fiyatı ise saat 13.00’te 130 lira olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1782 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1771 lira olarak hesaplandı.

Bugün spot piyasada ise bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1615 lira 99 kuruş seviyesinde işlem gördü.

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Kaynak: AA

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