Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor

ORKİDE – HEM ŞIKLIK HEM TEMİZ HAVA

Estetik görüntüsüyle öne çıkan orkide, sadece dekoratif bir bitki olmanın ötesinde, ortamın havasını temizleme konusunda da oldukça etkili. Ksilen, toluen ve formaldehit gibi zararlı kimyasalları emerek havayı daha sağlıklı hale getiriyor.

Bitki uzmanları, orkidenin gece boyunca oksijen üreten nadir bitkilerden biri olduğunu belirtiyor. Bu sayede yatak odasında bulundurulduğunda daha ferah bir uyku ortamı sağlıyor.