Uyku Kalitenizi Artıran 3 Bitki! Mışıl Mışıl Uyumanızı Sağlıyor
Geceleri uykuya dalmakta zorlananlar için pahalı yastıklar ya da ilaçlar yerine doğal bir çözüm var: Bitkiler! Doğru bitkiler, sadece odanıza estetik bir hava katmakla kalmaz, aynı zamanda uyku kalitenizi artırmaya da yardımcı olabilir. İşte yatak odasında bulundurulduğunda daha iyi bir uyku sağlayan üç bitki…
Kaynak: Haber Merkezi
Bakımı son derece kolay olan paşa kılıcı, havayı temizleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Gece boyunca oksijen üretmeye devam eden bu bitki, ortamın hava kalitesini artırarak daha rahat bir uyku imkânı sunuyor.
Uzmanlara göre, paşa kılıcı bulunduğu alandaki oksijen seviyesini yükseltiyor ve toz ile evcil hayvan tüyü gibi alerjenleri azaltarak solunum yollarını rahatlatıyor. Böylece sağlıklı bir uyku ortamı oluşturuyor.
ORKİDE – HEM ŞIKLIK HEM TEMİZ HAVA
Estetik görüntüsüyle öne çıkan orkide, sadece dekoratif bir bitki olmanın ötesinde, ortamın havasını temizleme konusunda da oldukça etkili. Ksilen, toluen ve formaldehit gibi zararlı kimyasalları emerek havayı daha sağlıklı hale getiriyor.
Bitki uzmanları, orkidenin gece boyunca oksijen üreten nadir bitkilerden biri olduğunu belirtiyor. Bu sayede yatak odasında bulundurulduğunda daha ferah bir uyku ortamı sağlıyor.
AREKA PALMİYESİ – NASA’NIN ONAYLADIĞI HAVA TEMİZLEYİCİ
NASA tarafından yapılan araştırmalarda, hava temizleme konusunda en etkili bitkilerden biri olarak gösterilen areka palmiyesi, zararlı uçucu organik bileşikleri filtreleyerek daha sağlıklı bir ortam sunuyor.
Bu bitki, özellikle şehir hayatında sıkça rastlanan hava kirliliği, boya ve temizlik malzemelerinden yayılan kimyasalları etkisiz hale getirerek solunan havayı daha temiz hâle getiriyor. Tropikal görünüme sahip olan areka palmiyesi, dolaylı güneş ışığını seviyor ve haftada birkaç kez hafifçe sulanması gerekiyor.
Eğer uyku sorunları yaşıyorsanız, bu üç bitkiden birini yatak odanıza ekleyerek daha rahat bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.