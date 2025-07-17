Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 493 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 571 bin 555 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 930 bin 126 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 493 lira 75 kuruş, gaz ticaret miktarı da 384 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 218 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 769 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 812 bin 739 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 387 bin 914 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler
Piyasa
Süt Krizi Meclis Gündeminde: 'Hayvanlar Kesime Gönderilecek' Süt Krizi Meclis Gündeminde: 'Hayvanlar Kesime Gönderilecek'
00.00'a Kadar Dikkatli Olması Gereken Kişiler Belli Oldu: Uzmanlar Uyardı! Büyük Fırsat Kapıda 00.00'a Kadar Dikkatli Olması Gereken Kişiler Belli Oldu: Uzmanlar Uyardı! Büyük Fırsat Kapıda
CHP'li Kanko’dan Ekonomi Tepkisi: 'Dilenciler Bile Şikâyetçi' CHP'li Kanko’dan Ekonomi Tepkisi: 'Dilenciler Bile Şikâyetçi'
Bugün Planlarınızı Kimseyle Paylaşmamanız Gereken 3 İşaret Bugün Planlarınızı Kimseyle Paylaşmamanız Gereken 3 İşaret
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Şimşek Sinyali Verdi: Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor: Artık Böyle Hesaplanacak Sinyali Verdi, Emekli Maaşlarında Sistem Değişiyor
Özgür Özel İlk Kez Anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi Özel Okul Ücretlerine Fahiş Zam! 81 İlde Düğmeye Basıldı, Gözler MEB’e Çevrildi
Fatih Altaylı'nın İddianamesi Tamamlandı! 5 Yıl Hapis İstemi Fatih Altaylı Hakkında 5 Yıl Hapis İstemi
Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet! Biri Vurularak, Biri Darbedilerek Öldürüldü Diyarbakır'da İki Korkunç Cinayet