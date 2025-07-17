Süt Krizi Meclis Gündeminde: 'Hayvanlar Kesime Gönderilecek'

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, süt üreticisinin sıkıntılarını Meclis gündemine taşıdı. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı 18,35 TL’lik fiyatın, 21 TL’ye ulaşan üretim maliyetini karşılamadığını söyledi. Sarı, “Sütle yem arasındaki oran korunmazsa üretici hayvanını kesmek zorunda kalacak” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Süt Krizi Meclis Gündeminde: 'Hayvanlar Kesime Gönderilecek'
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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada süt üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıdı. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı yeni fiyatın üretim maliyetlerinin altında kaldığını belirten Sarı, üreticinin sürdürülebilirlikten uzaklaştığını ifade etti.

'SÜT HAYVANLARI KESİLECEK'

Sarı, Ocak ayında litre başına 17,15 TL olarak belirlenen çiğ süt fiyatının, son yapılan yüzde 7’lik zamla 18,35 TL’ye çıkarıldığını hatırlattı. Ancak üretim maliyetinin litre başına 21 TL olduğunu vurgulayan Sarı, “Bu fiyatlarla süt üreticisinin işine devam etmesi mümkün değil” dedi. CHP’li vekil, artan maliyetlere rağmen yapılan zammın yetersiz kaldığını belirterek, “Yakında süt hayvanları kesilecek, memleketimiz yeniden dışa bağımlı hale gelecektir” uyarısında bulundu.

'ÜRETİCİ ZARAR EDİYOR'

Sarı, raflardaki süt fiyatlarının 60 TL’ye dayandığını, üreticinin zarar ettiğini ve tüketicinin süte ulaşmakta zorlandığını kaydetti. Yapılan zammın yem fiyatlarına gelecek zamla birlikte anlamını yitireceğini ifade etti.

Çözüm önerisini de paylaşan Sarı, süt fiyatının yemle orantılı şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti. “1 litre sütle 1,5 kilo yem alınabilmesi esasına dayalı bir fiyatlandırma sistemine geçilmeli” çağrısında bulundu. Tarım Bakanlığı’nı ve AKP milletvekillerini harekete geçmeye çağıran Sarı, “Süt üreticimiz isyanda, bıçak kemiğe dayandı ama ne duyan var ne gören” dedi.

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Serkan Sarı Süt
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