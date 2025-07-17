CHP'li Kanko’dan Ekonomi Tepkisi: 'Dilenciler Bile Şikâyetçi'

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CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türk lirasının erimesine ve yoksulluğun derinleşmesine dikkat çekti. Toplumun her kesiminin ekonomik krizden ağır şekilde etkilendiğini vurgulayan Kanko, “Artık ülkedeki dilenciler bile kötü ekonomi yüzünden isyan ediyor!” dedi.

'SADECE KARNIMIZI DOYURABİLİYORUZ'

Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada çarpıcı bir örnek paylaşan Kanko, bir dilenciyle yapılan konuşmayı aktardı. Dilencinin “Vallahi ağabey, günübirlik yiyorum. Türk lirasının zaten bir değeri kalmadı. Bugün çalışan da ben de aynıyız. Sadece karnımızı doyurabiliyoruz.” sözlerine dikkat çekti.

“Bu ülkede artık çalışan işçiyle dilenci aynı psikolojide; yarınını düşünemeyen, birikim yapamayan, sadece hayatta kalmaya çalışan milyonlar var.” diyen Kanko, saray yönetiminin bu tabloyu görmediğini, TÜİK’in ise yansıtmadığını ifade etti.

'ÇÜRÜMÜŞ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Ekonomik düzenin tüm kesimleri etkilediğini ve toplumda derin bir çaresizlik duygusu yarattığını söyleyen Kanko, “Herkesin ortak derdi aç kalmamaksa, bu çürümüş düzeni değiştirmek de boynumuzun borcudur!” ifadelerini kullandı.