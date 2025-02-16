Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirgin Artış Gösterdi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 696 bin 300 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün bu rakam 23 milyon 159 bin 400 lira seviyesindeydi.

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 76 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 984 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 599 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 304 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye’ye dün 281 milyon 464 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 281 milyon 140 bin 506 metreküp olarak kaydedildi.

Kaynak: AA