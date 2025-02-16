CHP'den "Elektrik Faturası" Tepkisi: Gizli Zam Yapıldı

Yeni düzenlemeyle elektrik faturası aylık 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri artık devlet desteğinden yararlanamayacak. CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, bu düzenlemeyle birlikte iktidarın vatandaşın faturalarına gizli zam yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin büyük bir enerji çıkmazı ile karşı karşıya olduğunu belirten Rahmi Aşkın Türeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, EÜAŞ elektrik dağıtım şirketlerine elektrik satacak. Fiyatını serbestçe belirleyebilecek. Yıllardır özelleştirme politikalarının yanlış olduğu uyarılarına kulak asmayan iktidar şimdi kendi hatasını yine vatandaşa fatura ediyor.

Emekliye, asgari ücretliye, yoksula kaynak yok diyerek destek olmayan iktidar şimdi bu firmaları kurtarmak için EÜAŞ üzerinden ucuz elektrik sağlayacak. EÜAŞ talebi yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerinden karşılayabilecek. Süreç doğru işletilmezse kamu yararına çalışması gereken EÜAŞ büyük zarara uğratılabilir.

İktidarın yanlış enerji politikasının faturası vatandaşa çıkmaya devam ediyor. Şirketleri kurtarmak isteyen iktidar vatandaşın faturalarına gizli zammı devreye soktu. 1 Şubat itibarıyla aylık elektrik tüketimi 1.050 lira tutarındaki 417 kilovatsaatten fazla olan mesken abonelerine fatura desteği kaldırıldı. Yüz binlerce hane özel elektrik üretim şirketlerinin insafına bırakıldı. Gıda ve barınma krizi içindeki vatandaş şimdi de enerji yoksulluğu ile boğuşacak. Önlem alınmazsa enerji yoksulluğu derinleşecek.

Özelleştirme işlemleri yapılırken ortaya konulan hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi. İktidarın aldığı bu kararlar nedeniyle ne faturalar azalıyor ne de sektör Türkiye’de arz güvenliğini sağlayacak bir yapıya kavuşuyor. İktidar yanlış politikalarından da dönme niyetinde değil ve TEİAŞ’ı da satmayı planlıyor. Türkiye büyük bir enerji çıkmazı ile karşı karşıya.”