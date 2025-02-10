Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot elektrik piyasasında, yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 991 lira 10 kuruş, en düşük ise 2 bin lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, önceki güne kıyasla yüzde 6,1 artarak 1 milyar 955 milyon 674 bin 495 lira oldu.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek seviyeye 09.00’da 2 bin 991 lira 10 kuruş, en düşük seviyeye ise 03.00 ve 04.00’te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasadaki bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 673 lira 43 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 711 lira 86 kuruş olarak kaydedildi.

Bugün spot piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı 2 bin 990 lira ile en yüksek seviyeyi görürken, en düşük işlem fiyatı ise 1.875 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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