Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında bugün işlem hacmi, dün ile kıyaslandığında yüzde 17,8 artarak 1 milyar 749 milyon 700 bin 254 lira seviyesine ulaştı.

Gün öncesi piyasa verilerine göre, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 08.00 ve 17.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük fiyatı ise 03.00 ve 04.00 saatlerinde 1874 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 499 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 529 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada ise bugün, bir megavatsaat elektrik 3 bin lira ile en yüksek, 1325 lira 62 kuruş ile en düşük seviyelerden işlem gördü.

Kaynak: AA