Tüm Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Skandal! Sahte 50 Dolara Başsavcılıktan Soruşturma

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

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Tüm Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Skandal! Sahte 50 Dolara Başsavcılıktan Soruşturma

Son dakika... Para sayma makinelerinden geçiyor, ATM’lerde belli bile olmuyor. Türkiye günlerdir döviz piyasasını sarsan sahte 50 dolar skandalını konuşuyor. Güneydoğu’dan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulduğu iddia edilen ve değeri 600 milyon doların bile üzerinde olabileceği iddia edilen sahte dövizler hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya el attığını duyurdu. Bu kapsamda sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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