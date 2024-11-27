ATM'ler Hatta Para Sayma Makinelerini Bile Kandırdı: Bir İlimizde Sahte 50 Dolara Çözüm: ‘Bizden Geçmez’ Diyerek Asıl Sebebi Açıkladılar

“Bankalar 50 dolar ve eski 100'lükleri güncellemişler ve almıyorlar şu anda bizde ise bazı dövizciler almıyorlar, almamasının sebebi ise sahtelik ile ilgili değil. Biz dövizi vatandaşa satıyoruz onlar bankalara yatırıyor. Bankacı almayınca geri geliyor ve biz o konuda sorun yaşıyoruz. O yüzden satışını gerçekleştiremediğimiz için şu anda almıyoruz. Tekrar almaya başlayacaktır diye inanıyorum.”