Petrol Piyasasını Yakından İlgilendiren Karar! OPEC+ Toplantısı Ertelendi

OPEC+, isimlerinin açıklanmasını istemeyen delegelere göre, Pazar günü yapılacak petrol üretim kısıtlamaları hakkındaki çevrimiçi toplantıyı 5 Aralık'a erteledi. Grup toplantıda, durdurulan arzı canlandırmaya devam edip etmemeyi, günlük 180 bin varillik bir artışla başlayıp başlamamayı görüşecek.

Delegeler bu haftanın başlarında, muhtemelen birkaç ay boyunca bu hareketin ertelenmesi için görüşmelerin başladığını söyledi.

OPEC+'dan yapılan açıklamada, OPEC+'nın 1 Aralık'taki petrol politikası toplantısını çevrimiçi düzenleyeceği ve üretici grubunun üretimi artırma planlarının daha da ertelenmesini görüşeceği aktarılmıştı.

OPEC+, zayıf küresel petrol talebi nedeniyle üretim artışlarını yeniden ertelemeyi gündeme getirebilir.