Piyasalar alevlendi, dolar/TL rekor kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararıyla 'sıkılaşma' mesajı verilmesi ve piyasalarda hakim olan enflasyon endişesinin sürmesiyle dolar/TL rekor tazeledi.

Piyasalar alevlendi, dolar/TL rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir" ifadesi dikkat çekti.

DOLAR/TL'DE REKOR

Sıkılaşmanın devam edeceği mesajı ve piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle dolar/TL, yeni güne 29,27 TL seviyesinde başlayarak rekor kırdı. Şu sıralarda dolar kuru 29,20 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar alevlendi, dolar/TL rekor kırdı! - Resim : 1

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü 29,15 TL'den kapamıştı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler piyasanın odağında bulunuyor.

Gram altında tarihi rekorGram altında tarihi rekorEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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