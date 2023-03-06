Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması imzaladı.

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Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Yapılan açıklamada Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen mevduat anlaşmasının, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın işbirliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu belirtildi.

28 MİLYAR DOLARLIK SWAP ANLAŞMASI BULUNUYOR

Öte yandan Azeri devlet petrol fonu Sofaz'ın da Merkez Bankası’nda depo mevduat hesabı bulunuyor. Azerbaycan devlet fonu TCMB bünyesinde tuttuğu 1 milyar Euro’luk depo hesabının vadesini uzattı. Bu arada Merkez Bankası’nın Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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