Dolarda gözler yarına çevrildi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olurken, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacak.

DOLARDA SON DURUM

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörülürken, dolar/TL 18,90 TL'den işlem görmeye başladı.

Cuma günü dolar/TL, 18,86 TL'den işlem görmüştü.

ÇİN BASKISI ARTTI

Öte yandan Asya'ya da Çin Komünist Partisi'nin hafta sonu aldığı kararların piyasa beklentilerini karşılamaması Çin piyasalarını baskılarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) haftanın son işlem gününde açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor. Çin hükümeti ekonominin bu yıl "yüzde 5 civarında" büyümesini hedeflerken, kentlerde 12 milyon yeni istihdam sağlanarak işsizliğinin yüzde 5,5 civarında tutulması amaçlanıyor.

Ülkede ihtiyatlı para politikasının da sürdürüleceği kaydedilirken, enflasyon hedefi yüzde 3 olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem