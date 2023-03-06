Altın fiyatlarında belirsizlik sürüyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamaları öncesi altın fiyatlarında dalgalanma sürdü. Bu gelişmelerle gram altın sınırlı yükseliş kaydetti.

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Altın fiyatlarında belirsizlik sürüyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar ile cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında yer almaya başladı.

Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceği öngörülürken, dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, önemli merkez bankalarının söz konusu risklere nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni haftanın açılışında sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak bin 128 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,04 artışla bin 127 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 850 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 500 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,02 artışla haftayı bin 855 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da bin 856 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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