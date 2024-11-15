Emekli ve Memur Zammında Yeni İpucu! Merkez Bankası Bir Kez Daha Enflasyon Tahmini Yaptı

Milyonlarca emekli ve memur 2025 Ocak zammı için beklemeye geçmişti. Zam tahminlerinin konuşulduğu bu günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) son dakika açıklaması geldi. İşte 2024 2024 yıl sonu enflasyon tahmini…

TCMB DUYURDU: ENFLASYONDA YENİ RAKAM

Bankadan yapılan açıklama bu anket döneminde tahminler şöyle oldu:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,14 iken, bu anket döneminde yüzde 44,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,38 ve yüzde 18,08 olarak gerçekleşmiştir."

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI VE EMEKLİ ZAMMI ORANI

Merkez Bankası'nın verilerine göre enflasyonun Kasım ayında yüzde 1,67, Aralık'ta yüzde 3,74 gelmesi bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranını veren 6 aylık enflasyonun yüzde 18,94 olması öngörülüyor.

Memur toplu sözleşme zammı ile yeni hesapta ortaya çıkan 6 aylık yüzde 7,44'lük enflasyon farkı sonucu memurun toplam zam oranının yüzde 13,89 olması bekleniyor.

DOLAR VE FAİZ TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,16 TL iken, bu anket döneminde 36,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu. Bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 olan GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.