Emekli Zammı ile Maaşlara ‘Sınırlı’ Artış: Yeni Düzenleme Yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu Emekliye 3 Farklı Senaryo
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammı 1,5 ay sonra netleşecek. Zam oranı 6 aylık enflasyon ile belirlenecek. Ancak emekli kök maaşı 11 bin TL altında olan milyonlarca emeklinin durumunda ya değişiklik olmayacak ya da ‘sınırlı’ artış yaşanacak. Bu nedenle en düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek. İşte emekli maaş zammı için 3 senaryo ve haberin detayları…
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaşlar belli olacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek emekli zammı ile kök maaşlar değişecek. Özellikle emekli kök aylığı 11 bin liranın altında olanlar için yeni düzenleme hayata geçirilecek. En düşük emekli maaşı Temmuz ayında 12.500 TL olmuştu. Ocak zammı ile bu rakam artacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, “2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK
Güncel verilere göre 3 milyon 703 bin 180 emekli en düşük maaş ile geçinmeye çalışıyor. Ancak kök maaş üzerinden yapılan zam sonrası yaklaşık 1,7 milyon emeklinin hesabına yatan tutar değişmezken, kalan 2 milyon kişinin de maaş artışı zam oranına göre sınırlı kalıyor. Bu durum en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme ihtiyacını gündeme taşıdı.
4 AYLIK EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 12,06
Ekim ayı ile dört aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarıyla hesaplanan 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Emekli maaşlarında nihai zam oranı kasım ve aralık enflasyonları ile kesinleşecek.
EMEKLİYE 3 FARKLI ZAM SENARYOSU
Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 15,44 zam alacak.
Hedefin üst bandı olan yüzde 46'nin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 16,88 olacak.
Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5 çıkması halinde maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ NASIL BELİRLENİYOR?
Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor ancak önemli bir kıstas olarak masada bulunuyor. Çalışma ile Hazine Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışarak teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. En düşük emekli maaşı için karar resen veriliyor.
Öte yandan en düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. TBMM'den geçen yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giriyor.