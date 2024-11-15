Emekli Zammı ile Maaşlara ‘Sınırlı’ Artış: Yeni Düzenleme Yolda! SSK ve Bağ-Kur’lu Emekliye 3 Farklı Senaryo

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK

Güncel verilere göre 3 milyon 703 bin 180 emekli en düşük maaş ile geçinmeye çalışıyor. Ancak kök maaş üzerinden yapılan zam sonrası yaklaşık 1,7 milyon emeklinin hesabına yatan tutar değişmezken, kalan 2 milyon kişinin de maaş artışı zam oranına göre sınırlı kalıyor. Bu durum en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme ihtiyacını gündeme taşıdı.