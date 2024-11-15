Altın Fiyatlarında Son 3 Yılın En Kötüsü! (15 Kasım Çeyrek Altın, Gram Altın Fiyatı…)

Altın fiyatları Trump'ın seçim zaferinin ve Fed'in gelecekteki faiz indirim hızı konusundaki belirsizliğin etkisiyle başlayan aşağı harekette, son 3 yılın en kötü haftasını yaşıyor.

Fed Başkanı Powell'ın dün gece yaptığı açıklamada istikrarlı ekonomik büyüme, güçlü istihdam piyasası ve süregelen enflasyonun faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürme konusunda temkinli olmayı haklı çıkardığını, acele etmeye gerek olmadığını söylemesi de ons altının sert düşüşlere güçlü tepki vermesini engelliyor.

1 HAFTADA YÜZDE 5’E YAKIN DÜŞÜŞ

Ons altın 8 Kasım Cuma kapanışından bu yana yüzde 4,4 düştü. Dün gün içinde son 2 ayın en düşük seviyesi olan 2536,89 doları gören ons altın şu sıralarda 2566,6 dolardan işlem görüyor.

Forex.com analisti Fawad Razaqzada, altının zayıflığının Trump yönetiminde 2025 yılında daha kısıtlayıcı bir ABD para politikası beklentilerini yansıttığını söyledi.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson da “Powell'ın yorumları yeni yıla girerken altın için kazançları sınırlayabilirken, Başkan Trump için bir başka çalkantılı dönem de güvenli liman akışlarını çekebilir” dedi.

Simpson, önümüzdeki hafta sakin bir ABD takvimi ile altının toparlanabileceğini ve potansiyel olarak 2.600 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Yurt içinde Kapalıçarşı altın gram fiyatı 3009 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.068 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 20.471 TL’den satışa sunuluyor.