Mehmet Şimşek, ekonomide atılacak adımları sıraladı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide atılacak adımlara ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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Mehmet Şimşek, ekonomide atılacak adımları sıraladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD toplantısının ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya geldi.

İki buçuk saat süren toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Şimşek, "Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde banka yöneticilerimizle bir araya geldik. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile istişare ettik. Bu dönemde yeni program çalışmaları çerçevesinde finans sektörü, iş dünyası, sendikalar ve toplumun tüm kesimleriyle istişare edeceğiz" dedi.

"REFAH ARTIŞINI SAĞLAYACAK BİR MODELLE..."

Şimşek, "İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim ve istihdam noktasında güçlü bir şekilde ve toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz. Bu istişare ettiğimiz bir toplantıydı. Türkiye ekonomisini ve bankacılık sektörünü konuştu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Mehmet Şimşek'e kötü haber: Kimse kabul etmiyor! Şimşek'e kötü haber: Kimse kabul etmiyor!
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