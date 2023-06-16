Merkez Bankası duyurdu: Konut fiyatlarında artış hız kesti!

Merkez Bankası, 2023 yılı Nisan ayı 'Konut Fiyat Endeksi (KFE)' verisini açıkladı.

Buna göre, konut fiyatları endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 121,25 artış kaydetti. Böylelikle konut fiyatlarında Mart 2022'den bu yana konut fiyatlarında en düşük yıllık artış görüldü.

NİSAN AYINDA KONUT FİYATLARI ARTTI

Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artan konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 121,3, reel olarak ise yüzde 53 oranında arttı.

KONUT FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ EN FAZLA ANKARA'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyatlarındaki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,2, 6,2 ve 5,0 oranlarında artış gözlemlendi.

KONUT FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ EN FAZLA ANKARA'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 114,1, 126,1 ve 123 oranlarında artış gösterdi.

KONUTUN METREKARE FİYATI 22 BİN 841 TL

Verilere göre, Türkiye'de ortalama metrekare fiyatı 22 bin 841 TL oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem