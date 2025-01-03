SON DAKİKA: Kıdem Tazminatının İkinci Ayağı da Netleşti! 2025 Taban ve Tavan Ücret Belli Oldu

Son dakika: Kıdem tazminatı 2025 yılı için belli oldu. 6 aylık memur enflasyon farkı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyuruldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile memur zammı oranı da netleşti. Aralık ayı TÜFE verisi milyonların gelirini artırmasının yanında birçok kalemde ödemeleri de değiştirdi. Onlardan biri de 2025 kıdem tazminatı tavan ücreti.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkının yanında yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yeni maaşlarına kavuştu. Yüzde 1,03 olarak açıklanan Aralık ayı enflasyonu ile memur zammı oranı yüzde 11,55 oldu.

2024 KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE OLDU?

Memur maaşı zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Bu kapsamda 41.828 TL olan kıdem tazminatında üst limit 2025 yılı Temmuz ayına kadar 46.659 TL olarak ödenecek.

KIDEM TAZMİNATI TABANI ASGARİ ÜCRET İLE NETLEŞTİ

Kıdem tazminatı taban ücreti ise asgari ücret zammı ile artıyor. 2025 asgari ücret zammı yüzde 30 artış ile brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışanların bir yıllık hizmet karşılığı olan kıdem tazminatları, yeni asgari ücretle 25.808,12 TL’ye yükseldi. Kıdem tazminatı işçiye ödenen son ücret üzerinden hesaplanıyor.

TAZMİNAT ALMA ŞARTLARI

Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:

Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler

İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler

İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

DAMGA VERGİSİ KESİLİYOR

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Binde 7,59 damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.

Kaynak: Haber Merkezi